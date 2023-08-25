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Чесноков заявил, что Медведев может показать выдающийся результат на US Open

Мнение легенды советского тенниса.
25 августа 2023 13:45
автор: Виталий Овсянников

57-летний экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы лучшего игрока России Даниила Медведева на успешное выступление на US Open.

««Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме, и, я думаю, он может показать выдающийся результат», - заявил Чесноков в интервью ТАСС.

В первом круге российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Аттилой Балажем.

Напомним, в понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует 143-й по счёту US Open. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 10 сентября.

источник: ТАСС
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