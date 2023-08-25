Российский теннисист Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии журнала Forbes.

При этом Медведев обогнал в этом рейтинге Рафаэля Надаля, который занял пятую строчку.

Доход Медведева с сентября 2022 года по август 2023-го составил $ 20,1 млн, из которых $ 7,1 млн - призовые.

Первое место в рейтинге занял сербский теннисист Новак Джокович, заработавший за год $ 38,4 млн, из которых $ 13,4 млн – в качестве призовых.

Среди девушек первое место заняла Ига Свёнтек, заработавшая 22,4 миллиона долларов.