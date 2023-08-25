ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шведский теннисист Имер после дисквалификации объявил о завершении карьеры

Ранее он пропустил три обязательных внесоревновательных теста.
25 августа 2023 21:48
автор: Александр Евграфов

Шведский теннисист Микаэль Имер после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Ранее спортсмен был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил после пропуска трех внесоревновательных тестов в течение 12 месяцев.

«Привет всем! Я ухожу из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Это было незабываемое приключение! Желаю всем моим коллегам успехов в соревнованиях», - написал Имер в социальных сетях.

На счету 24-летнего Имера победа в парном разряде на теннисном турнире в Стокгольме в 2016 году Перед дисквалификацией он занимал 51-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

источник: «Советский спорт»
Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов
Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов
Спортсмен заработал более 20 миллионов долларов.
25.08.2023 19:49
Теннис
автор: Александр Кожевников
Чесноков заявил, что Медведев может показать выдающийся результат на US Open
Мнение легенды советского тенниса.
25.08.2023 13:45
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Ястремская не пожала руку Бушар, которая высмеяла ее после допингового скандала
Ястремская не пожала руку Бушар, которая высмеяла ее после допингового скандала
Украинка до сих пор обижена.
25.08.2023 08:26
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Матч россиянки Прозоровой на US Open был остановлен из-за дождя
Во встрече идёт третий сет.
25.08.2023 00:11
Теннис
автор: Александр Кожевников
Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Кливленде, проиграв американке Стивенс
Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Кливленде, проиграв американке Стивенс
Россиянка выбыла из борьбы за трофей.
24.08.2023 20:50
Теннис
автор: Александр Шульгин
Известны соперницы россиянок по первому кругу US Open
В число сеянных попали шесть спортсменок.
24.08.2023 19:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев и Рублёв оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников
Медведев и Рублёв оказались в одной половине сетки US Open, россияне узнали первых соперников
Турнир в Нью-Йорке пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
24.08.2023 19:46
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open, обыграв Марчинко
Спортсменка занимает 159-е место в мировом рейтинге WTA.
24.08.2023 18:58
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Звонарёва вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США
Один из сетов завершился всухую в пользу россиянки.
24.08.2023 08:38
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.