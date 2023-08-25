Шведский теннисист Имер после дисквалификации объявил о завершении карьеры

Шведский теннисист Микаэль Имер после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Ранее спортсмен был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил после пропуска трех внесоревновательных тестов в течение 12 месяцев.

«Привет всем! Я ухожу из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Это было незабываемое приключение! Желаю всем моим коллегам успехов в соревнованиях», - написал Имер в социальных сетях.

На счету 24-летнего Имера победа в парном разряде на теннисном турнире в Стокгольме в 2016 году Перед дисквалификацией он занимал 51-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).