Александрова вышла в финал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой турнира категории WTA-250 в Кливленде, призовой фонд которого превышает 270 тысяч долларов.

В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под четвертым номером, победила китаянку Чжу Линь со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Александрова сделала семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором полуфинале сыграют Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Татьяна Мария (Германия).