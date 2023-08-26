Звонарёва вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Вера Звонарёва нанесла поражение представительнице Греции Деспине Папамихаил во втором круге квалификации US Open.

Игра в Нью-Йорке завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 38-летней спортсменки.

Вера один раз подала навылет. Россиянка допустила три двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из 8.

На счету Деспины два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

В финале квалификации Звонарева сыграет с Моюкой Учижимой из Японии.