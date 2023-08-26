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Эрика Андреева уступила американке Волынец в финале квалификации US Open

Россиянка занимает 159-е место в рейтинге WTA.
26 августа 2023 08:25
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Эрика Андреева завершила выступление квалификации US Open.

Отметим, что в финале предварительного этапа 19-летняя спортсменка проиграла Кэти Волынец из США со счётом 1:6, 6:4, 2:6. Теннисистки провел на корте два часа и 33 минуты.

Эрика совершила одну подачу навылет, допустила три двойных и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Волынец сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 7 из 13 брейков.

Напомним, что основная часть US Open стартует 28 августа.

источник: «Советский спорт»
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