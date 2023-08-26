Екатерина Александрова проиграла Соррибес-Тормо в финале турнира в Кливленде 

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо в финальном матче турнира категории WTA-250, который проходил в Кливленде (США).

Очная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу испанки.

Победительница совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету россиянки четыре эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Александрова является пятикратной победительницей турниров категории WTA.