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Екатерина Александрова проиграла Соррибес-Тормо в финале турнира в Кливленде 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 29 минут.
26 августа 2023 22:47
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо в финальном матче турнира категории WTA-250, который проходил в Кливленде (США).

Очная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу испанки.

Победительница совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету россиянки четыре эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Александрова является пятикратной победительницей турниров категории WTA.

источник: «Советский спорт»
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