Стала известна соперница Прозоровой по первому кругу US Open

Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису представила обновленную сетку женской части турнира после завершения квалификации.
Отметим, что своих соперниц узнали пять российских спортсменок.
Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия, Q)
Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC)
Маргарита Бетова (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)
Вера Звонарёва (Россия, Q) – Янина Викмайер (Бельгия, LL)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q).
Основная часть US Open стартует в понедельник, 28 августа.
источник: «Советский спорт»