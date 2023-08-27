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Стала известна соперница Прозоровой по первому кругу US Open

Турнир пройдет на кортах в Нью-Йорке.
27 августа 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису представила обновленную сетку женской части турнира после завершения квалификации.

Отметим, что своих соперниц узнали пять российских спортсменок.

Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия, Q)

Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC)

Маргарита Бетова (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)

Вера Звонарёва (Россия, Q) – Янина Викмайер (Бельгия, LL)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q).

Основная часть US Open стартует в понедельник, 28 августа.

источник: «Советский спорт»
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