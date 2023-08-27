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Олимпийский чемпион в миксте 2016 года объявил о завершении карьеры

Последним турниром спортсмена станет Открытый чемпионат США.
27 августа 2023 20:20
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок объявил о завершении профессиональной карьеры.

30-летний спортсмен выиграл олимпийское золото в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс. В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро они победили пару Раджив Рам - Винус Уильямс (оба — США).

Сок также дважды выигрывал Уимблдон в парном разряде (2014 - в паре с канадцем Вашеком Поспишилом, 2018 - с американцем Майком Брайаном) и один раз - Открытый чемпионат США (2018 - с Брайаном). В 2011 году они выиграли US Open в миксте с соотечественницей Мелани Уден.

В одиночном разряде Сок был восьмой ракеткой мира (ноябрь 2017 года) и это является его лучшим результатом в рейтинге ATP. На его счету победа в четырех турнирах тура.

источник: «Советский спорт»
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