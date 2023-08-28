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Касаткина и Самсонова потеряли позиции в рейтинге WTA

Десятка лучших не изменялась.
Касаткина и Самсонова потеряли позиции в рейтинге WTA
28 августа 2023 08:21
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 28 августа, Женская теннисная ассоциация выпустила обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Десятка лучших теннисисток осталась неизменной. Россиянка Дарья Касаткина, ранее занимавшая 13-ю строчку в рейтинге, опустилась на 14-ю позицию. Ещё одна представительница России Людмила Самсонова потеряла одну строчку и теперь занимает 15-е место.

Рейтинг WTA от 28 августа

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9955 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4595

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3820

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585

9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995…

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2560

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2525

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480…

20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2190…

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675…

38 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1283…

63 (67). Мирра Андреева (Россия) — 909…

66 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901…

72 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 846…

84 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 772…

89 (87). Анна Калинская (Россия) — 755…

98 (99). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720

источник: WTA
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