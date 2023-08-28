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Медведев остался на третьем месте чемпионской гонки ATP перед стартом US Open

Турнир в США стартует сегодня, 28 августа.
28 августа 2023 10:16
автор: Александр Поволоцкий

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг чемпионской гонки.

Отметим, что лидерство удерживает Карлос Алькарас. В активе испанского теннисиста 7465 очков.

На второй строчке находится Новак Джокович (6955) из Сербии. Третье место занимает россиянин Даниил Медведев (5400). Также в топ-10 находится его соотечественник Андрей Рублев. Он расположился на шестой позиции, набрав 3290 очков.

В сто лучших попали еще пять россиян: Карен Хачанов (13-е место), Роман Сафиуллин (54-е), Аслан Карацев (59-е), Александр Шевченко (78-е), Павел Котов (89-е).

источник: «Советский спорт»
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