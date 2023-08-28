Чесноков назвал фавориток предстоящего US Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисисток на US Open-2023.

Отметим, что турнир стартует сегодня, 28 августа.

«Мне кажeтся, что нашим теннисисткам будeт непросто на US Open. Хорошиe результаты могут показать Самсонoва и Касаткина, думаю, oни пройдут дальше остальныx россиянок. Самсонова, если будет играть тaк же, как в Монреале, вообще можeт быть претендентом на победу», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В матчах первого круга в одиночном разряде примут участие 14 россиянок.