«Чувствую себя готовой и физически, и ментально». Соболенко – о старте US Open

Вторая ракетка мира, действующая победительница Australian Open Арина Соболенко рассказал о своей готовности к старту US Open – 2023.

«Физически я чувствую себя очень сильной, а ментально – даже сильнее, чем раньше. Вероятно, из-за количества матчей в этом году. Должен быть хороший баланс между матчами, подготовкой и восстановлением. Чувствую себя готовой и физически, и ментально. Я мотивирована и прекрасно себя чувствую», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед началом турнира.

Напомним, что белорусская теннисистка ранее никогда не побеждала на US Open. Дважды она доходила до полуфинала турнира.