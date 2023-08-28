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«Чувствую себя готовой и физически, и ментально». Соболенко – о старте US Open

В прошлом году белорусская теннисистка добралась до полуфинала Открытого чемпионата США.
28 августа 2023 12:46
автор: Виталий Овсянников

Вторая ракетка мира, действующая победительница Australian Open Арина Соболенко рассказал о своей готовности к старту US Open – 2023.

«Физически я чувствую себя очень сильной, а ментально – даже сильнее, чем раньше. Вероятно, из-за количества матчей в этом году. Должен быть хороший баланс между матчами, подготовкой и восстановлением. Чувствую себя готовой и физически, и ментально. Я мотивирована и прекрасно себя чувствую», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед началом турнира.

Напомним, что белорусская теннисистка ранее никогда не побеждала на US Open. Дважды она доходила до полуфинала турнира.

источник: «Советский спорт»
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