Расписание матчей 1-го игрового дня US Open с участием россиян

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке начинаются матчи основной сетки Открытого чемпионата США.

В первый один US Open на корты выйдут девять россиян: шесть женщин и трое мужчин. Представляем расписание и примерное время начала игр.

US Open. 1-й круг. Мужчины

Ринки Хиджиката (Австралия) - Павел Котов - начало матча в 19:30 по московскому времени

Аслан Карацев - Иржи Легечка (Чехия) - не ранее 21:30 мск

Роман Сафиуллин - Марко Чеккинато (Италия) - не ранее 21:30 мск.

US Open. 1-й круг. Женщины

Камилла Рахимова - Белинда Бенчич (Швейцария) - 18:00 мск

Бернарда Пера (США) - Вероника Кудерметова - 20:00 мск

Юрико Миядзаки (Великобритания) - Маргарита Бетова - 20:00 мск

Ализе Корне (Франция) - Элина Аванесян - 23:30 мск

Анна Калинская - Катержина Синякова (Чехия) - 23:30 мск

Оливия Гадеки (Новая Зеландия) - Мирра Андреева - 23:30 мск

Добавим, что в 3:30 мск сербский теннисист Новак Джокович сыграет с Александром Мюллером из Франции.