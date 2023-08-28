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Расписание матчей 1-го игрового дня US Open с участием россиян

На корт выйдет серб Новак Джокович.
Расписание матчей 1-го игрового дня US Open с участием россиян
28 августа 2023 13:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке начинаются матчи основной сетки Открытого чемпионата США.

В первый один US Open на корты выйдут девять россиян: шесть женщин и трое мужчин. Представляем расписание и примерное время начала игр.

US Open. 1-й круг. Мужчины

Ринки Хиджиката (Австралия) - Павел Котов - начало матча в 19:30 по московскому времени
Аслан Карацев - Иржи Легечка (Чехия) - не ранее 21:30 мск
Роман Сафиуллин - Марко Чеккинато (Италия) - не ранее 21:30 мск.

US Open. 1-й круг. Женщины

Камилла Рахимова - Белинда Бенчич (Швейцария) - 18:00 мск
Бернарда Пера (США) - Вероника Кудерметова - 20:00 мск
Юрико Миядзаки (Великобритания) - Маргарита Бетова - 20:00 мск
Ализе Корне (Франция) - Элина Аванесян - 23:30 мск
Анна Калинская - Катержина Синякова (Чехия) - 23:30 мск
Оливия Гадеки (Новая Зеландия) - Мирра Андреева - 23:30 мск

Добавим, что в 3:30 мск сербский теннисист Новак Джокович сыграет с Александром Мюллером из Франции.

источник: «Советский спорт»
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