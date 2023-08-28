Эксперт дал прогнозы на первые матчи Медведева и Рублева на US Open

Даниил Медведев и Андрей Рублев должны побеждать своих первых соперников на US Open в трех сетах, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

«Трудно сказать, что Медведева ждёт «лёгкая прогулка» в матче с венгром Аттилой Балажем. Всё-таки это борьба за «Большой шлем». Известно, что все теннисисты играют очень хорошо, когда против них стоит лидер мирового тенниса. Я уверен, что более высокий класс нашего спортсмена будет заметен и повлияет на игру. Думаю, в трёх-четырёх сетах он расправится с соперником. Что касается Рублёва, то я думаю он разобьёт в первых сетах своего соперника финна Эмиля Руусувуори. У россиянина явно выше уровень мастерства», - заявил Янчук.

US Open 2023 года пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с венгром Аттилой Балажем, а Андрей Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори.