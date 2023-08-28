Виктор Янчук — о шансах россиян на US Open: 20–30%, что победит наш теннисист

Вероятность того, что US Open в 2023 году выиграет российский теннисист, можно оценить на 20-30%, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

«Я думаю, можно ждать успехов от Медведева и Рублёва. Остальные пока не проявили себя особенно хорошо – я имею в виду Хачанова. Но наши двое фаворитов сейчас находятся не в лучшей форме. В предварительных турнирах Медведев и Рублёв не проявили себя высоко. Это говорит о том, что им трудно будет рассчитывать на первые места. Но всё возможно. Медведев всё-таки имеет опыт победы на турнире и участия в финале US Open. Может быть, он найдёт свою форму уже по ходу соревнований, которые длятся две недели, и это большой срок, есть время. Если оценивать шансы на победу россиян в турнире в этом году, я бы сказал не 100% и не 50%. Наверное, 20-30% вероятности», – сказал Виктор Янчук.

US Open 2023 года пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с венгром Аттилой Балажем, а Андрей Рублев сразится с финном Эмилем Руусувуори.