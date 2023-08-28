«Хочу, чтобы после турнира люди говорили обо мне». Медведев – о старте US Open

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США, который стартует сегодня, 28 августа.

«Люди уже думают о финале между Джоковичем и Алькарасом? Для теннисного мира хорошо, что эти два парня прямо сейчас играют друг против друга. Это хорошая история. Но сейчас начинается турнир, и мы можем попытаться обыграть их и помешать им сыграть друг против друга в финале. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя и кого-то еще. И я постараюсь это сделать. Моя цель состоит в том, чтобы после US Open люди говорили обо мне», - заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в 2021 году Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В прошлом сезон он вылетел уже на стадии четвертого круга.