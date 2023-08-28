Тарпищев заявил, что в игре Медведева и Рублёва нет спада

Президент Федерации тенниса России высказался о неудачных отрезках российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева перед началом Открытого чемпионата США. Турнир стартует уже сегодня.

«Спада в их игре нет - это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Джокович с Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Это последний в сезоне турнир «Большого шлема». Текущим обладателем трофея является испанский спортсмен Карлос Алькарас.