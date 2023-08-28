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Тарпищев заявил, что в игре Медведева и Рублёва нет спада

В ФТР не паникуют из-за последних результатов Медведева и Рублёва.
Тарпищев заявил, что в игре Медведева и Рублёва нет спада
28 августа 2023 15:03
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

Президент Федерации тенниса России высказался о неудачных отрезках российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева перед началом Открытого чемпионата США. Турнир стартует уже сегодня.

«Спада в их игре нет - это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Джокович с Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Это последний в сезоне турнир «Большого шлема». Текущим обладателем трофея является испанский спортсмен Карлос Алькарас.

источник: ТАСС
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