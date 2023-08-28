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Медведев не входит в топ-3 фаворитов US Open по версии искуственного интеллекта

Суперкомпьютер IBM проанализировал результаты жеребьевки.
28 августа 2023 15:53
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев не вошел в тройку игроков с самой легкой сеткой на предстоящем Открытом чемпионате США.

Как сообщает Sportskeeda, к такому выводу пришел суперкомпьютер IBM. Искусственный интеллект проанализировал результаты жеребьевки мужского турнира.

По его версии, больше других с жребием повезло сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. В тройку фаворитов вошли испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

В топ-5 вошли Медведев и представитель США Фрэнсис Тиафо.

Турни стартует сегодня, 28 августа.

источник: Sportskeeda
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