Алькарас: Хочу перенять у Джоковича ментальную устойчивость

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сербе Новаке Джоковиче. Теннисисты находятся на двух первых местах рейтинга ATP.

«Очевидно, что он один из величайших в истории в нашем спорте. В этом нет никаких сомнений. Всё, что он делает во время игры, невероятно. Что я хотел бы перенять у Джоковича? Ментальную устойчивость. Он никогда не сдаётся. Он может уступать в счёте, но всегда находит возможность побороться и победить», — приводит слова Алькараса TennisUpToDate.

Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Последний матч между сербом и испанцем пришёлся на «Мастерс» в Цинциннати. Тогда Джокович переиграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).