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Хольгер Руне высмеял организаторов US Open за составленное расписание 

Датчанин остался недоволен тем фактом, что первый матч турнира проведёт на пятом корте. 
28 августа 2023 16:47
автор: Глеб Шевяков

Датский теннисист Хольгер Руне раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США за составленное расписание турнира.

Согласно представленному календарю соревнований, 20-летний спортсмен проведёт матч первого круга против представителя Испании Роберто Карбальеса Баэны на пятом корте. Эту новость он прокомментировал в своих соцсетях.

«Карта сайта US Open. Если вы сможете найти корт 5, то именно здесь я проведу свой первый матч в понедельник», — заявил Руне.

Руне является четырёхкратным победителем турниров категории ATP. В 2019 году он выиграл юниорский турнир серии «Большого шлема» во Франции. Его матч против Баэны в рамках US Open состоится сегодня, 28 августа, в 19:15 по московскому времени.

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