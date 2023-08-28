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Экс-вторая ракетка мира считает, что неудачная серия матчей поможет Медведеву на US Open

Турнир стартует 28 августа.
28 августа 2023 17:08
автор: Максим Скороходов

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила шансы лидера российского тенниса Даниила Медведева на стартующем сегодня Открытом чемпионате США.

«У Даниила была не самая лучшая серия перед US Open. Зная его характер, это может сыграть Даниилу на руку. В самые сложные моменты он собирается, когда никто уже не надеется на его победу, просыпается его характер, которому сложно противостоять. Что касается сетки, первые три круга не вижу никаких серьезных препятствий, в четвертом выходит на Де Минора, которому проиграл в Торонто. Это будет первое испытание для Даниила и конечно, с последующими соперниками легче не станет», - приводит «Газета.Ru» слова Пивоваровой.

Медведев не заявлен на первый игровой день US Open, его соперником на старте турнира волею жеребьёвки стал венгр Аттила Балаж.

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В четвертьфинале Открытого чемпионата США Даниил может сыграть с кем-то из соотечественников: Андреем Рублёвым или Кареном Хачановым.

источник: «Газета.Ru»
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