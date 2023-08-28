Восьмая сеяная Cаккари сенсационно покинула US Open после первого раунда

Восьмая ракетка мира гречанка Мария Саккари проиграла в первом туре Открытого чемпионата США швейцарке Ребеке Машаровой со счётом 4:6, 4:6.

Игра длилась полтора часа. По ходу встречи Саккари три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк, имея три возможности выиграть гейм подаче соперницы.

Машарова сделала четыре эйса, не допускала двойных ошибок и реализовала все три брейк-поинта.

Во втором раунде US Open швейцарка может сыграть с украинской теннисисткой Катериной Байндль, если та пройдет словачку Анну-Каролину Шмидлову.