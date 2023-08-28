Азаренко успешно стартовала на US Open, Грачёва проиграла матч первого круга 

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого круга 18-я ракетка мира обыграла представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:1, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут.

В параллельной игре россиянка Варвара Грачёва, представляющая Францию, потерпела поражение от американской теннисистки Тейлор Таунсенд со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минуты.

В следующем круге американского турнира Азаренко сыграет матч против победительницы пары Линь Чжу (Китай) – Маяр Шериф (Египет).

Таунсенд может встретиться со своей соотечественницей Слоан Стивенс, если та окажется сильнее бразильской теннисистки Беатрис Хаддад Майи.

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