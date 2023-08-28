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Ига Свёнтек обыграла Петерсон и вышла во второй круг US Open 

В прошлом сезоне полька стала победительницей турнира в США.
28 августа 2023 20:27
автор: Глеб Шевяков

Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась во второй круг хардового турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

На старте соревнований 22-летняя спортсменка одержала победу над швейцарской теннисисткой Ребеккой Петерсон со счётом 6:0, 6:1. Игра продлилась 57 минут.

На счету победительницы четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Её соперница допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх возможных.

В следующем раунде турнира в США Свёнтек встретится с австралийской теннисисткой Дарьей Савилл. Ига является чемпионкой US Open прошлого сезона.

источник: «Советский спорт»
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