Вероника Кудерметова проиграла американке Пера на старте Открытого чемпионата США 

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого круга россиянка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Пера со счётом 5:7, 4:6.

26-летняя спортсменка три подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 12.

На счету американской оппонентки три эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира серии «Большого шлема» Пера сыграет против победительницы матча Виктория Грунчакова (Словакия) – Сиюй Ван (Китай).

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