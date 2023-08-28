Россиянка Бетова потерпела поражение от Миядзаки на старте US Open 

Российская теннисистка Маргарита Бетова проиграла представительнице Великобритании Юрико Миядзаки в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу британки.

Маргарита три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

На счету 198-й ракетки мира два эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге хардового турнира серии «Большого шлема» Миядзаки сыграет против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич, которая ранее обыграла россиянку Камиллу Рахимову.

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