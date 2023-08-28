Четвёртая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open

Четвёртая ракетка мира датчанин Хольгер Руне проиграл в матче первого круга испанцу Роберто Карбальес-Баэне. Встреча, которая продолжалась 2 часа 38 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 63-й ракетки мира.

За матч Руне сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Карбальес-Баэны семь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником испанца станет победитель матча между россиянином Асланом Карацевым и чехом Иржи Легечкой.

Ранее датчанин критиковал состояние кортов, на которых проходят игры турнира Большого шлема.