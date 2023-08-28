Рыбакина победила украинку Костюк и вышла во второй круг Открытого чемпионата США 

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг хардового турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата США.
В первом матче соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк со счётом 6:2, 6:1.
Победительница два раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
На счету Марты четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.
Во втором раунде американского турнира Рыбакина проведёт матч против победительницы пары Панна Удварди (Венгрия) – Айла Томлянович (Австралия).
источник: «Советский спорт»