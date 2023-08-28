Рууд пробился во второй круг US Open, обыграв на старте турнира американца Нава 

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого круга 24-летний атлет обыграл представителя США Эмилио Нава со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

5-я ракетка мира четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На счету американца 13 эйсов, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде турнира серии «Большого шлема» Рууд проведёт матч против китайского теннисиста Чжана Чжичжэня. В прошлом сезоне норвежец стал финалистом US Open, однако уступил трофей представителю Испании Карлосу Алькарасу.