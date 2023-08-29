Мирра Андреева победила Оливию Гадеки и вышла во второй круг US Open

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встретилась с представительницей Австралии Оливией Гадеки.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:4 в пользу россиянки.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

В прошедшей игре Андреева оформила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы четыре подачи навылет, восемь двойных и четыре реализованных брейка из восьми

В следующем круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

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