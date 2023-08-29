Аслан Карацев победил Иржи Легечку и пробился во второй круг US Open

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российский теннисист Аслан Карацев сыграл против представителя Чехии Иржи Легечки.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

Спортсмены провели на корте 2 часа 1 минуту.

В прошедшей игре Карацев оформил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. У его соперника семь подач навылет, одна двойная и один реализованный брейк из семи.

В следующем круге Карацев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной.