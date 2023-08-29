Анна Калинская обыграла Катержину Синякову и вышла во второй круг US Open

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российская теннисистка Анна Калинская встретилась с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут.

В прошедшей игре Калинская оформила один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы одна подача навылет, шесть двойных и три реализованных брейка из пяти.

В следующем круге 89-я ракетка мира сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстя.

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