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Аванесян вышла во второй круг Открытого чемпионата США, где сыграет с Остапенко

Матч продолжался 1 час 36 минут.
29 августа 2023 06:49
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российская теннисистка Элина Аванесян встретилась с представительницей Франции Ализе Корне.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2 в пользу россиянки.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.

В прошедшей игре Аванесян не оформила ни одного эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. У ее соперницы ни одной подачи навылет, девять двойных и пять реализованных брейков из пяти.

В следующем круге 66-я ракетка мира сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

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источник: «Советский спорт»
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