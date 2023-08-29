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Татьяна Прозорова уступила Каролине Возняцки на старте US Open

Матч продолжался 1 час 22 минуты.
29 августа 2023 07:21
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российская теннисистка Татьяна Прозорова встретилась с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу датчанки.

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В прошедшей игре Возняцки оформила один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы одна подача навылет, семь двойных и два реализованных брейка из восьми.

В следующем круге Возняцки сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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источник: «Советский спорт»
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