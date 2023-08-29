Татьяна Прозорова уступила Каролине Возняцки на старте US Open

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российская теннисистка Татьяна Прозорова встретилась с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу датчанки.

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В прошедшей игре Возняцки оформила один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы одна подача навылет, семь двойных и два реализованных брейка из восьми.

В следующем круге Возняцки сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

US Open — 2023. Медведев поборется за титул, а девушки способны удивить.