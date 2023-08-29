Джокович уверенно обыграл Мюллера и вышел во второй круг US Open

Подошла к концу встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой сербский теннисист Новак Джокович сыграл против представителя Франции Александра Мюллера.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 12. У его соперника четыре подачи навылет, четыре двойных и один реализованный брейк из 11.

В следующем круге Джокович сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом.

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