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Джокович назвал «великолепной» свою игру в первом матче на US Open

Джокович дебютировал на Открытом чемпионате США с победы.
29 августа 2023 09:19
автор: Матвей Макаренко

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём первом матче на Открытом чемпионате США. Он своим уровнем подготовки остался доволен.

«Думаю, я мог бы подавать лучше во втором и третьем сетах, но все равно считаю, что играл великолепно от начала и до конца. Несмотря на некоторые моменты, мне понравился мой уровень, и, надеюсь, что смогу сохранить его и в следующем круге», — приводит пресс-служба АТР слова Джоковича.

Джокович дебютировал на US Open с победы над представителем Франции Александром Мюллером. В первом сете игры серб повесил своему сопернику «баранку». Второй сет Джокович выиграл со счетом 6:2, а последний отрезок матча завершился с преимуществом 6:3.

US Open проходит с 28 августа по 10 сентября.

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