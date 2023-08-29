Кори Гауфф раскритиковала судейство на US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф высказала критику в адрес судейства в матче первого круга с Лаурой Зигемунд. Эту встречу она все равно выиграла.

«Я чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем. Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации», – сказала Гауфф после матча.

Свой первый матч на турнире Гауфф выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:4. На следующей стадии американка встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой. Их матч запланирован на завтра, 30 августа.