Эксперт назвал причину провала Кудерметовой на US Open

16-я ракетка мира Вероника Кудерметова рано вылетела с US Open из-за того, что сейчас находится на спаде своей формы, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» член Зала российской теннисной славы Борис Собкин.

«Честно говоря, я не ожидал от Вероники такого раннего вылета. В последнее время в её игре появились какие-то сложности. Не знаю, с чем они связаны, я не вижу всего того, что происходит. Очевидно, проблемы есть, но я не думаю, что они не решаемы. У каждого спортсмена бывают такие периоды, когда, к сожалению, наступает спад в игре. К этому надо относиться внимательно, но спокойно. Необходимо понять причины, а дальше спокойно их устранять», - сказал Собкин.

Кудерметова завершила выступление на US Open, последнем в сезоне турнире «Большого шлема», в первом круге. Уроженка Казани, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, уступила американке Бернарде Пере (73) со счетом 5:7, 4:6.

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