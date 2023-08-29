ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Эксперт назвал причину провала Кудерметовой на US Open

Россиянка уступила Бернарде Пере в первом круге турнира «Большого шлема».
29 августа 2023 11:07
автор: Никита Плохих

16-я ракетка мира Вероника Кудерметова рано вылетела с US Open из-за того, что сейчас находится на спаде своей формы, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» член Зала российской теннисной славы Борис Собкин.

«Честно говоря, я не ожидал от Вероники такого раннего вылета. В последнее время в её игре появились какие-то сложности. Не знаю, с чем они связаны, я не вижу всего того, что происходит. Очевидно, проблемы есть, но я не думаю, что они не решаемы. У каждого спортсмена бывают такие периоды, когда, к сожалению, наступает спад в игре. К этому надо относиться внимательно, но спокойно. Необходимо понять причины, а дальше спокойно их устранять», - сказал Собкин.

Кудерметова завершила выступление на US Open, последнем в сезоне турнире «Большого шлема», в первом круге. Уроженка Казани, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, уступила американке Бернарде Пере (73) со счетом 5:7, 4:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Третья ракетка России сенсационно проиграла несеяной американке. Хард — проблема для Вероники

источник: «Советский спорт»
Кори Гауфф раскритиковала судейство на US Open
Американка недовольна судейством на домашнем турнире.
29.08.2023 10:50
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Джокович назвал «великолепной» свою игру в первом матче на US Open
Джокович дебютировал на Открытом чемпионате США с победы.
29.08.2023 09:19
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира
Сербский теннисист гарантировал себе первое место в рейтинге ATP.
29.08.2023 07:57
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Джокович уверенно обыграл Мюллера и вышел во второй круг US Open
Джокович уверенно обыграл Мюллера и вышел во второй круг US Open
Матч продолжался 1 час 36 минут.
29.08.2023 07:48
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Татьяна Прозорова уступила Каролине Возняцки на старте US Open
Матч продолжался 1 час 22 минуты.
29.08.2023 07:21
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Аванесян вышла во второй круг Открытого чемпионата США, где сыграет с Остапенко
Матч продолжался 1 час 36 минут.
29.08.2023 06:49
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Анна Калинская обыграла Катержину Синякову и вышла во второй круг US Open
Матч продолжался 1 час 14 минут.
29.08.2023 06:32
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата США
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата США
Матч продолжался 1 час 21 минуту.
29.08.2023 06:19
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Аслан Карацев победил Иржи Легечку и пробился во второй круг US Open
Аслан Карацев победил Иржи Легечку и пробился во второй круг US Open
Матч продолжался 2 часа 1 минуту.
29.08.2023 06:13
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.