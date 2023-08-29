Чесноков – о провале Кудерметовой на US Open: подготовка была просто отвратительной. Её игра ужасна

Россиянка Вероника Кудерметова просто отвратительно подготовилась к US Open, поэтому ее провал был предсказуем, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков.

«Если говорить про неожиданность, то этого действительно мало кто ожидал, учитывая статус Вероники в рейтинге. С другой стороны, если посмотреть, как она сыграла турниры этой американской серии, то это было отвратительно. Подготовка отвратной была. Она проиграла в первом круге 43-летней Уильямс. Честно говоря, в том состоянии, в котором она находится сейчас, Вероника может проиграть любому игроку, потому что её игра сейчас ужасна, масса ошибок, нет уверенности в игре. С моей точки зрения, её поражение - не неожиданность», - заявил Чесноков.

Кудерметова завершила выступление на US Open, последнем в сезоне турнире «Большого шлема», в первом круге. Россиянка, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, уступила американке Бернарде Пере (73) со счетом 5:7, 4:6.