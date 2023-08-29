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Самсонова обыграла Лю и вышла во второй круг US Open — 2023

Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Самсонова обыграла Лю и вышла во второй круг US Open — 2023
29 августа 2023 19:48
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Gety Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах оказалась сильнее представительницы США Клэр Лю в первом круге US Open 2023. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3) 6:3 в пользу 15-й ракетки мира.

Самсонова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. В активе Лю — один эйс, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из одного.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Самсонова поборется с Тамарой Корпач из Германии.

источник: «Советский спорт»
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