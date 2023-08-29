Медведев разгромил Балаша и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Венгрии Аттилу Балаша и вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу россиянина.

За все время игры лучший теннисист России сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. У его соперника 5 двойных ошибок.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом и Кристофером О»Коннеллом.