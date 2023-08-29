Александрова обыграла Фернандес и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова оказалась сильнее представительницы Канады Лейлы Фернандес в первом круге US Open. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4 в пользу 20-й ракетки мира.

Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 20. В активе Фернандес - один эйс, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Александрова поборется с победительницей пары Эльза Жакемо (Франция) - Леся Цуренко (Украина).