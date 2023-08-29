Хачанов уступил 89-й ракетке мира в первом круге US Open

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Майклу Ммо в первом круге US Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу 89-й ракетки мира.

Хачанов за игру шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех. В активе Ммо — восемь эйсов, четыре двойные ошибки и шесть из 10 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Ммо поборется с победителем пары Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джон Изнер (США).

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