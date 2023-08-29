Звонарёва вылетела с US Open, проиграв в первом круге Янине Викмайер

Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла представительнице Бельгии Янине Викмайер в первом круге Открытого чемпионата США.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 85-й ракетки мира.

Звонарева один раз подала на вылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех. В активе Викмайер - два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в третий круг турнира Викмайер поборется с американкой Мэдисон Киз.

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