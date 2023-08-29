Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге ATP, а поэтому по праву считается одним из фаворитов стартовавшего US Open. Однако на последних крупных турнирах серии «Мастерс», в Торонто и Цинциннати, Медведев выступил не слишком удачно, выиграв суммарно только три матча. Забавно, что каждый раз у итальянских теннисистов.

Определённые волнения у поклонников таланта Даниила присутствовали, но первый соперник на кортах «Флэшинг-Медоус» в любом случае не должен был стать серьёзным препятствием. Венгру Атилле Балашу уже 34 года, но многие ли любители тенниса вообще слышали о нём ранее? Его максимальное место в рейтинге – 76-е. В нынешнем году он не одержал ни одной победы на турнирах серии ATP.

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В итоге россиянину потребовалось чуть более одного часа, чтобы разобраться с оппонентом, которого хватило только на пару геймов. У Дани не возникло вообще никаких проблем: 86% мячей на первой подаче выиграно, ни одного брейк-пойнта соперник так и не заработал. Соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам (41 и 13), конечно, впечатляет, как и итоговый счёт на табло – 6:1, 6:1, 6:0. Вот только соперник у россиянина, прямо скажем, был проходным.

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Даниил одержал самую разгромную победу в своей карьере на турнирах Большого шлема, вот только времени для празднования нет: следующий оппонент Медведева уже известен. Им стал австралиец Кристофер О’Коннелл. Ему потребовалось почти три часа, чтобы обыграть в четырёх сетах своего соотечественника Макса Пёрселла, считавшегося фаворитом матча.

Медведеву нечего бояться соперника, но отнестись к нему с уважением определённо стоит. 18 подач на вылет и 60 активно выигранных мячей за четыре сета – это солидные цифры. Вот только потолок О’Коннелла не особенно высок: он никогда не появлялся в топ-60 рейтинга, а потому у Медведева есть все шансы шустро пробраться в третий раунд.

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