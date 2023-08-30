Рублёв вышел во второй круг US Open, обыграв лаки-лузера Казо

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге Открытого чемпионата США нанес поражение Артуру Казо из Франции.
Встреча, которая длилась 2 часа и 33 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу 25-летнего спортсмена.
На счету Рублёва пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что 21-летний соперник Андрея попал в основную сетку US Open как лаки-лузер.
Во втором круге раунде соревнований россиянин встретится с другим французом Гаэлем Монфисом.
US Open. Мужчины
Одиночный разряд. Первый круг
Андрей Рублев (Россия) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1
источник: «Советский спорт»