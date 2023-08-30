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Рублёв вышел во второй круг US Open, обыграв лаки-лузера Казо

Восьмой ракетке мира предстоит встреча с еще одним французом.
30 августа 2023 06:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге Открытого чемпионата США нанес поражение Артуру Казо из Франции.

Встреча, которая длилась 2 часа и 33 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу 25-летнего спортсмена.

На счету Рублёва пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что 21-летний соперник Андрея попал в основную сетку US Open как лаки-лузер.

Во втором круге раунде соревнований россиянин встретится с другим французом Гаэлем Монфисом.

US Open. Мужчины

Одиночный разряд. Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1

источник: «Советский спорт»
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