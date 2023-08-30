Потапова уступила в трех сетах Таусон и не смогла выйти во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США.

Отметим, что на старте соревнований 22-летняя спортсменка проиграла датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте два часа и 30 минут.

Анастасия трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейков из 12.

Во втором круге Таусон встретится с американской теннисисткой Питон Стирнс.

US Open. Женщины

Одиночный разряд. Первый круг

Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.