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Потапова уступила в трех сетах Таусон и не смогла выйти во второй круг US Open

Встреча прошла на 9-м корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
30 августа 2023 06:20
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США.

Отметим, что на старте соревнований 22-летняя спортсменка проиграла датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте два часа и 30 минут.

Анастасия трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейков из 12.

Во втором круге Таусон встретится с американской теннисисткой Питон Стирнс.

US Open. Женщины

Одиночный разряд. Первый круг

Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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