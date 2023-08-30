Блинкова уступила 96-й ракетке из Великобритании на старте US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге Открытого чемпионата США уступила британке Джожи Беррейдж.

Встреча завершилась поражением 24-летней спортсменки со счетом 3:6, 4:6.

На счету Блинковой семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором раунде Беррейдж встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Марина Заневская (Бельгия).





US Open. Женщины

Одиночный разряд. Первый круг

Джоди Беррейдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4