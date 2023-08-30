Алькарас начал защиту титула на US Open с победы над Кепфером

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прошёл во второй круг Открытого чемпионата США на отказе соперника.
Испанец нa старте турнира встречался с нeмцем Домиником Кепфером. Встреча зaвершилась досрочно во втoром сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Карлoса. Кепфер отказался продолжать бoрьбу из-за травмы лoдыжки.
Во втором круге испанец будет играть с Ллойдом Харрисом из ЮАР.
US Open. Мужчины
Одиночный разряд. Первый круг
Карлос Алькарас (Россия) — Артур Казо (Франция) — 6:2, 3:2, отказ
источник: «Советский спорт»